El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

El 14 de febrero de 2026, Córdoba se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, aunque se anticipan algunas variaciones en el estado del cielo. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 11 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las nubes den paso a un cielo despejado, alcanzando temperaturas máximas de hasta 14 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 84% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 55% en las horas de la tarde. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede generar una sensación de frío, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la temperatura se sentirá más agradable.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de precipitación. Esto permitirá que los cordobeses disfruten de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre y celebraciones del Día de San Valentín.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos del oeste a una velocidad de 23 km/h, que disminuirán a lo largo del día. En las horas de la tarde, la velocidad del viento se mantendrá entre 5 y 14 km/h, lo que contribuirá a una sensación de calma en comparación con las ráfagas más fuertes de la mañana. Las rachas máximas se alcanzarán en las primeras horas, con vientos que podrían llegar a los 57 km/h, especialmente en áreas expuestas.

A medida que el día avance, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados por la noche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 18:57. La combinación de un cielo despejado y temperaturas frescas hará que la noche sea ideal para paseos y actividades nocturnas.

En resumen, Córdoba experimentará un día mayormente soleado y seco, con temperaturas agradables durante el día y frescas por la noche. La ausencia de precipitaciones y la disminución del viento hacia la tarde contribuirán a un ambiente propicio para disfrutar de las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-13T21:02:13.