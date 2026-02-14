El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

El día de hoy, 14 de febrero de 2026, Castilleja de la Cuesta se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 16 grados . En las primeras horas del día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 9-10 grados, alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 16 grados. Este aumento en la temperatura será especialmente notable en comparación con las noches más frías que hemos experimentado en días anteriores.

La humedad relativa también jugará un papel importante en el confort del día. Se anticipa que los niveles de humedad se sitúen entre el 46% y el 81% a lo largo del día, siendo más altos en las primeras horas y disminuyendo gradualmente hacia la tarde. Esto puede hacer que las primeras horas de la mañana se sientan un poco más frescas, pero a medida que avance el día, la sensación térmica será más cálida y agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste-noroeste, con velocidades que oscilarán entre 16 y 53 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 53 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana. Sin embargo, el viento disminuirá en intensidad hacia la tarde, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque o una reunión con amigos. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y del entorno natural de Castilleja de la Cuesta.

En resumen, el tiempo de hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de un día soleado y despejado, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. Es un día ideal para salir y aprovechar al máximo lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-13T21:02:13.