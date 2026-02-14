El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

El día de hoy, 14 de febrero de 2026, Cartaya se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 16 grados . Este clima propicio es ideal para actividades al aire libre, ya que la visibilidad será excelente y la sensación térmica será bastante confortable.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 16 grados. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 14 grados hacia las 18:00 horas. La humedad relativa también jugará un papel importante, comenzando en un 79% por la mañana y disminuyendo a un 46% en las horas más cálidas del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del noroeste, con velocidades que oscilarán entre 20 y 61 km/h. Estas ráfagas serán más intensas durante la mañana y la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías. A lo largo del día, se espera que el viento disminuya ligeramente, pero seguirá siendo un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias en el horizonte. Esto es una buena noticia para los habitantes y visitantes de Cartaya, ya que podrán disfrutar de un día sin interrupciones climáticas. La combinación de cielos despejados, temperaturas agradables y ausencia de lluvias sugiere que será un día ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de la naturaleza.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre. Con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento moderado, los cartayeros podrán celebrar este día de San Valentín en un entorno propicio para el disfrute y la convivencia.

