El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

El 14 de febrero de 2026, Carmona se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados , con una ligera disminución a 9 grados en las horas más frescas. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 14 grados, proporcionando un ambiente templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 80% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 53% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el aire se sentirá fresco, la sensación térmica será bastante agradable, especialmente para aquellos que planeen salir a disfrutar de la jornada.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste-noroeste, con velocidades que oscilarán entre 21 y 40 km/h en las primeras horas, aumentando en intensidad durante la mañana. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 60 km/h, especialmente en las horas más activas del día. Sin embargo, hacia la tarde, el viento se suavizará, con velocidades que rondarán los 10 km/h, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los habitantes de Carmona pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que favorecerá tanto a los que se desplacen por la ciudad como a aquellos que deseen disfrutar de un paseo por sus hermosos paisajes.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 19:00, marcando el cierre de un día que, sin duda, será perfecto para celebrar el Día de San Valentín al aire libre, ya sea con una cena romántica en una terraza o un paseo por los encantadores rincones de Carmona. En resumen, el tiempo de hoy promete ser un aliado perfecto para disfrutar de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-13T21:02:13.