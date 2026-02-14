El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

El día de hoy, 14 de febrero de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Camas, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas moderadas. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 11 grados , descendiendo ligeramente a 10 grados en las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto más alto, llegando a los 16 grados alrededor de las 14:00 horas. Este aumento en la temperatura, combinado con la ausencia de precipitaciones, hará que el día sea ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa también se mantendrá en niveles razonables, comenzando en un 77% y disminuyendo a un 39% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort.

El viento, que soplará principalmente del noroeste, tendrá una velocidad variable a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 26 km/h, aumentando a 41 km/h en la tarde. Aunque el viento puede ser un poco fuerte en ciertos momentos, no se anticipan condiciones adversas que puedan afectar las actividades diarias.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en ninguna parte del día. Esto es un alivio para aquellos que planean salir a disfrutar de la festividad de San Valentín, ya que el tiempo será propicio para cenas al aire libre o paseos por el parque.

A medida que se acerca la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 20:00 horas. El ocaso se producirá a las 19:02, marcando el final de un día soleado y agradable. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 9 grados, lo que sugiere que es recomendable llevar una chaqueta si se planea estar al aire libre.

En resumen, el tiempo en Camas para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para celebrar y disfrutar de la compañía de seres queridos en un entorno natural y acogedor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-13T21:02:13.