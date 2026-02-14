El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

Hoy, 14 de febrero de 2026, Cabra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas durante las primeras horas del día. La predicción indica que el cielo estará cubierto con tormenta, especialmente en el periodo de la madrugada, donde se espera una alta probabilidad de precipitación del 95% entre la 1 y las 7 de la mañana. Las lluvias serán escasas, con un total de 2 mm de precipitación pronosticados para este periodo.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas mejorarán gradualmente. A partir de las 8 de la mañana, el cielo comenzará a despejarse, y se espera que las nubes den paso a un tiempo más soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 11 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en torno a las 2 de la tarde, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 11 grados. La sensación térmica será algo fresca, especialmente en las primeras horas, con mínimas de 5 grados en la mañana.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando un 97% a las 12 de la noche y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, hasta llegar a un 46% en la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente antes de que el sol comience a calentar.

El viento soplará desde el oeste, con rachas que alcanzarán hasta 45 km/h en la madrugada, lo que podría contribuir a la sensación de frío. A medida que el día avanza, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 20 km/h durante la tarde, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más frescas de lo que realmente son.

En resumen, los habitantes de Cabra deben prepararse para un inicio de jornada complicado, con tormentas y lluvias ligeras, pero a medida que avance el día, se espera que el tiempo mejore, permitiendo disfrutar de un ambiente más soleado y cálido por la tarde. Es recomendable llevar un paraguas por si acaso, especialmente durante las primeras horas, y abrigarse bien al salir, ya que las temperaturas serán frescas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-13T21:02:13.