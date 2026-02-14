El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

Hoy, 14 de febrero de 2026, Las Cabezas de San Juan experimentará un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:13. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo permanezca despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 17 grados .

La temperatura comenzará en torno a los 11 grados a medianoche y se mantendrá en ese rango durante las primeras horas. A partir de las 14:00, se alcanzará la máxima del día, con 17 grados, proporcionando un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, hacia la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 15 grados a las 16:00 y bajando a 14 grados hacia las 19:00, justo antes del ocaso a las 19:02.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 79% a medianoche y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 48% en las horas de mayor calor. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura será notable, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste, con rachas que alcanzarán hasta 34 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en un rango moderado, con rachas de hasta 42 km/h en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto hace que sea un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar del buen tiempo en los parques locales.

En resumen, el 14 de febrero en Las Cabezas de San Juan se presenta como un día mayormente despejado, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. Es una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre y celebrar el día de San Valentín en un entorno favorable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-13T21:02:13.