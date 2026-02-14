El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

El día de hoy, 14 de febrero de 2026, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que rondan los 10 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 16 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente templado ideal para actividades al exterior.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo a un 46% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será seco y soleado, la sensación de frescor se mantendrá, especialmente en las primeras horas. La ausencia de precipitaciones es un factor positivo, ya que no se prevén lluvias a lo largo del día, lo que permitirá que los residentes y visitantes de Bormujos disfruten de sus planes sin preocupaciones.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que oscilarán entre los 15 y 55 km/h, predominando del norte y noroeste. Las velocidades más altas se experimentarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 55 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante el viento, especialmente si se trata de actividades que requieran estabilidad.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá despejado, con una ligera variación hacia la tarde, donde se espera que algunas nubes poco significativas puedan aparecer, pero sin afectar la claridad del cielo. La puesta de sol se anticipa para las 19:03, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y el aire libre.

En resumen, Bormujos disfrutará de un día soleado y fresco, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente para relajarse en un parque. La combinación de temperaturas agradables, cielos despejados y la ausencia de lluvias promete un día placentero para todos.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-13T21:02:13.