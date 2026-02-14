El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

Hoy, 14 de febrero de 2026, Bailén se prepara para un día con condiciones meteorológicas variadas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una probabilidad de tormenta del 45% entre la 1 y las 7 de la mañana. Esto sugiere que es posible que se produzcan chubascos ligeros, aunque la precipitación esperada es mínima, con solo 0.1 mm pronosticados.

A medida que avance la mañana, las nubes comenzarán a dispersarse, y se espera que el cielo se mantenga poco nuboso durante gran parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 9 grados , lo que indica un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas. La humedad relativa será alta, alcanzando el 92% al amanecer, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que realmente indica el termómetro.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 28 km/h en las primeras horas del día. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 10-20 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional.

Durante la tarde, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 12-13 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de viento y humedad. A partir de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten un poco más el ambiente.

La probabilidad de precipitación se reduce a cero en las horas de la tarde y noche, lo que sugiere que el tiempo se estabilizará, permitiendo disfrutar de un final de jornada más tranquilo. La puesta de sol está prevista para las 18:52, momento en el que el cielo debería estar mayormente despejado, ofreciendo una vista agradable.

En resumen, Bailén experimentará un día con un inicio fresco y nublado, con posibilidades de lluvia ligera en la mañana, seguido de una tarde más soleada y cálida. Es recomendable que los habitantes se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura y estén atentos a las condiciones del viento, especialmente en las primeras horas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-13T21:02:13.