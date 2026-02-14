El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

El día de hoy, 14 de febrero de 2026, Baeza se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvia escasa en las primeras horas de la mañana. Durante el periodo de 00:00 a 01:00, se espera que el cielo esté cubierto con tormenta, lo que podría generar algunas precipitaciones ligeras, con un acumulado de 0.1 mm. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 90% en este intervalo.

A medida que avance la mañana, el cielo permanecerá cubierto, aunque la intensidad de las tormentas disminuirá. Entre las 02:00 y las 07:00, la probabilidad de tormenta se mantendrá en un 90%, pero las lluvias serán escasas. A partir de las 08:00, se espera que el cielo comience a despejarse, con condiciones más favorables hacia el mediodía, donde se prevé un cielo poco nuboso y temperaturas que rondarán los 6 grados .

La temperatura máxima del día alcanzará los 10 grados, lo que proporcionará un ligero alivio en comparación con las temperaturas más frías de la mañana. Sin embargo, la sensación térmica será más baja, especialmente en las primeras horas, donde se prevé que se sienta como 1 grado debido a la combinación de viento y humedad.

El viento soplará desde el oeste, con rachas que alcanzarán hasta 56 km/h en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 20-30 km/h, lo que seguirá contribuyendo a una sensación térmica más baja.

En la tarde, se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten un poco más el ambiente. Sin embargo, hacia la noche, el cielo volverá a cubrirse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia el final del día.

La probabilidad de nieve es prácticamente nula, con un 0% durante todo el día, lo que indica que las condiciones no son propicias para la formación de nieve en la región. En resumen, Baeza experimentará un día variable, con un inicio tormentoso que dará paso a condiciones más tranquilas y despejadas en la tarde, aunque el viento y la sensación térmica seguirán siendo factores a tener en cuenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-13T21:02:13.