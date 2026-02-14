El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

El día de hoy, 14 de febrero de 2026, Baena se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con probabilidades de tormentas y lluvias escasas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una alta probabilidad de tormenta que alcanzará el 95% entre la 1:00 y las 7:00 de la mañana. Durante este periodo, se espera una precipitación de aproximadamente 1 mm, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 9 grados , lo que puede hacer que la sensación térmica sea aún más baja, alcanzando valores de 2 a 5 grados. Esto se debe a la combinación de la temperatura y la velocidad del viento, que en las primeras horas del día alcanzará hasta 29 km/h desde el oeste.

Durante la tarde, se prevé que las condiciones mejoren ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 11 grados , proporcionando un respiro en comparación con la mañana. Sin embargo, la sensación térmica se mantendrá en torno a los 10 grados, lo que puede resultar en un día fresco. La velocidad del viento disminuirá gradualmente, con ráfagas que rondarán los 23 km/h.

A partir de la tarde y hasta la noche, la probabilidad de tormentas disminuirá, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia la noche. La sensación térmica se mantendrá en torno a los 6 grados, lo que sugiere que es recomendable abrigarse si se planea salir.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque las nubes podrían afectar la claridad del cielo. El orto se producirá a las 08:07 y el ocaso a las 18:55, lo que significa que los días comienzan a alargarse lentamente. En resumen, Baena experimentará un día fresco y nublado, con la posibilidad de algunas lluvias ligeras y tormentas en las primeras horas, seguido de un ambiente más tranquilo por la tarde. Es un día ideal para actividades en interiores, pero quienes salgan deben estar preparados para el tiempo variable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-13T21:02:13.