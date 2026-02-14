El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

El día de hoy, 14 de febrero de 2026, Andújar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance la mañana, se espera que las nubes comiencen a despejarse, dando paso a un tiempo más soleado y agradable.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 14 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de 10 grados, descendiendo a 9 grados en las horas más frías. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, se anticipa un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 14 grados en la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 85% y bajará a un 43% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de mayor confort.

En cuanto a la precipitación, se prevé un día seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en la mayoría de los periodos. Sin embargo, hay un leve riesgo de lloviznas durante la madrugada, con una probabilidad de 25% entre la 1 y las 7 de la mañana. A partir de entonces, las condiciones se estabilizarán, y no se esperan precipitaciones significativas durante el resto del día.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 39 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que los ciudadanos se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura y viento a lo largo del día.

En resumen, Andújar experimentará un día mayormente despejado después de una mañana nublada, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias significativas. Los habitantes podrán disfrutar de un día ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un viento moderado.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-13T21:02:13.