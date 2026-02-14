El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

El día de hoy, 14 de febrero de 2026, Almonte se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad, creando un ambiente agradable para los que decidan salir a disfrutar del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 16 grados a lo largo de la jornada. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 9 grados en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 16 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico será ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se tornará más cálido y acogedor.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 82% por la mañana y disminuyendo a un 44% en las horas más cálidas del día. Esta disminución en la humedad contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, permitiendo que los habitantes de Almonte disfruten de un día sin incomodidades.

En cuanto al viento, se prevé que sople del noroeste con velocidades que oscilarán entre 25 y 34 km/h. Aunque el viento puede ser un poco fuerte en algunos momentos, no se anticipan rachas que puedan causar inconvenientes. La máxima velocidad del viento se registrará en la mañana, alcanzando hasta 52 km/h, pero se espera que disminuya a medida que avance el día.

No se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Almonte pueden planificar sus actividades sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

Con el orto a las 08:15 y el ocaso a las 19:04, los ciudadanos podrán disfrutar de un amplio rango de luz solar, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente para disfrutar de la naturaleza. En resumen, el tiempo de hoy en Almonte se presenta como una oportunidad perfecta para salir y disfrutar de un día espléndido, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-13T21:02:13.