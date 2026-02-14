El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

El día de hoy, 14 de febrero de 2026, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 11 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 16 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente templado y cómodo para actividades al exterior.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 77% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 48% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será fresco, la sensación térmica será agradable, ideal para paseos o actividades recreativas. La brisa del norte, con velocidades que oscilarán entre 19 y 27 km/h, aportará un toque refrescante, especialmente en las horas más cálidas.

A lo largo del día, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Aljaraque pueden planificar sus actividades sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Este clima es perfecto para disfrutar de un picnic en el parque o una caminata por los alrededores.

En cuanto a la evolución del tiempo, se espera que el cielo continúe despejado durante la tarde y la noche, con temperaturas que descenderán a 11 grados hacia la noche. La puesta de sol se producirá a las 19:06, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. La combinación de un cielo despejado y la caída de la temperatura por la noche puede hacer que sea un buen momento para disfrutar de una cena al aire libre o simplemente contemplar las estrellas.

En resumen, el tiempo en Aljaraque para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha este día para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer, ya sea con amigos, familiares o en solitario.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-13T21:02:13.