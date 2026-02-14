El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

El día de hoy, 14 de febrero de 2026, La Algaba se despertará bajo un cielo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un día luminoso y sin nubes que interrumpan la vista del cielo azul.

Las temperaturas durante la mañana comenzarán en torno a los 12 grados , descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas más frescas. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 17 grados en la tarde. Este ascenso térmico, combinado con la ausencia de precipitaciones, hará que sea un día ideal para actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque o una reunión con amigos.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 74% por la mañana y disminuyendo a un 37% en las horas más cálidas. Esto contribuirá a una sensación de confort, aunque se recomienda mantenerse hidratado, especialmente durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 55 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se producirán en la mañana y la tarde, alcanzando su punto máximo en torno a las 4 de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Se aconseja tener precaución si se planea realizar actividades que requieran estabilidad, como montar en bicicleta o practicar deportes al aire libre.

No se prevén lluvias en ninguna de las franjas horarias, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por el tiempo. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

En resumen, La Algaba disfrutará de un día espléndido, ideal para celebrar el Día de San Valentín. Con temperaturas agradables, un cielo despejado y la ausencia de lluvias, es una oportunidad perfecta para disfrutar de la naturaleza y compartir momentos especiales con seres queridos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-13T21:02:13.