El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

El día de hoy, 14 de febrero de 2026, Alcalá la Real se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormenta, lo que podría generar algunas precipitaciones, aunque estas serán ligeras, con valores que rondan entre 0.1 y 1 mm. La probabilidad de precipitación es del 100% en este periodo, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque no se anticipan acumulaciones significativas.

A medida que avance la mañana, el cielo permanecerá cubierto, pero las tormentas irán disminuyendo. A partir de las 7 de la mañana, la situación comenzará a estabilizarse, y aunque el cielo seguirá cubierto, las lluvias cesarán, dando paso a un ambiente más tranquilo. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 4 grados , lo que puede generar una sensación térmica más fría, especialmente por la mañana, donde se prevén sensaciones de hasta -4 grados debido al viento.

El viento será un factor importante a lo largo del día, con rachas que alcanzarán hasta 54 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo de la jornada. La dirección del viento será predominantemente del noroeste, lo que contribuirá a la sensación de frío. A medida que el día avance, se espera que la velocidad del viento se mantenga entre 20 y 30 km/h, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan aún más bajas.

Durante la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrá en su mayoría cubierto. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 7 grados , lo que proporcionará un leve alivio en comparación con las temperaturas más frías de la mañana. Sin embargo, la sensación térmica seguirá siendo baja, especialmente con el viento presente.

Hacia la noche, el cielo se mantendrá cubierto, pero sin probabilidades de lluvia. Las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 3 grados . La combinación de la temperatura y el viento hará que la sensación térmica se mantenga en niveles bajos, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En resumen, el día de San Valentín en Alcalá la Real se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias ligeras y un ambiente frío, especialmente en las primeras horas. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones ante las condiciones meteorológicas y se preparen para un día mayormente cubierto.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-13T21:02:13.