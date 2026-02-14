El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

El día de hoy, 14 de febrero de 2026, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera que las nubes hagan su aparición en algunos momentos del día. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con una temperatura que rondará los 11 grados . A medida que avance la mañana, el cielo se despejará, alcanzando temperaturas de hasta 10 grados en las horas más frescas.

A partir del mediodía, el tiempo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá que las temperaturas suban gradualmente. Se prevé que la temperatura alcance un máximo de 16 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo a un 46% en las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 15 y 40 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 47 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente. Es recomendable que quienes planeen salir tomen precauciones ante estas ráfagas, especialmente si se encuentran en áreas abiertas.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Esto es una buena noticia para aquellos que planean celebrar el Día de San Valentín, ya que podrán disfrutar de un día soleado y sin interrupciones meteorológicas. Las condiciones climáticas son ideales para paseos, picnics o cualquier actividad al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 19:02, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder. En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy es favorable, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día perfecto en compañía de seres queridos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-13T21:02:13.