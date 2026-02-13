El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de febrero

El Viso del Alcor se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables este 13 de febrero de 2026. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con la probabilidad de lluvias escasas que se incrementará a lo largo del día. La situación meteorológica indica que la lluvia podría ser más intensa en algunos momentos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, donde se espera una probabilidad de precipitación del 100%. Durante este periodo, las tormentas también serán una posibilidad, con un 75% de probabilidad de tormenta.

A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 15 grados , aunque se prevé un ligero descenso hacia la tarde, alcanzando los 12 grados. La humedad relativa será alta, oscilando entre el 90% y el 94%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 61 km/h en las horas más intensas de la mañana. Esto podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para aquellos que se desplacen al aire libre. A lo largo del día, la velocidad del viento se mantendrá entre 25 y 45 km/h, lo que podría afectar la sensación térmica, haciéndola parecer más fría de lo que realmente es.

A partir de la tarde, se espera que el cielo continúe cubierto, con intervalos de nubes y posibles lluvias intermitentes. La probabilidad de precipitación se mantendrá alta, aunque se prevé que la intensidad de la lluvia disminuya hacia la tarde y noche. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 11 grados en las horas nocturnas, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, se recomienda estar preparados para la lluvia y el viento. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia intensa, así que es aconsejable tomar precauciones al conducir. A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará ligeramente, pero las temperaturas seguirán cayendo, lo que podría llevar a un ambiente fresco y húmedo.

En resumen, el día en El Viso del Alcor se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias, viento fuerte y temperaturas frescas, lo que sugiere que es mejor mantenerse informado y preparado para cualquier eventualidad.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-12T21:08:09.