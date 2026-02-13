El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de febrero

Hoy, 13 de febrero de 2026, Utrera se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con intervalos de lluvia ligera que podrían comenzar a caer en cualquier momento. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las franjas horarias de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia.

Las temperaturas se mantendrán relativamente suaves, oscilando entre los 12 y 16 grados . A primera hora, se espera que la temperatura sea de 15 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados en las horas centrales del día. Por la tarde, se prevé un leve aumento, alcanzando nuevamente los 15 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 65% al 93% a lo largo del día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 65 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar una sensación de frío, especialmente en combinación con la humedad y las temperaturas más bajas. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean salir, especialmente en áreas expuestas al viento.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con la posibilidad de tormentas que podrían desarrollarse, especialmente en la tarde. La probabilidad de tormenta es del 95% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que los residentes deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas. Las lluvias podrían ser más intensas en estos momentos, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas.

En resumen, el día en Utrera se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se aconseja a la población que esté preparada para condiciones cambiantes y que tome las precauciones necesarias al salir. La combinación de viento, humedad y temperaturas frescas hará que sea un día ideal para quedarse en casa, disfrutando de actividades interiores.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-12T21:08:09.