El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de febrero

El día de hoy, 13 de febrero de 2026, Tomares se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con probabilidades significativas de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que indica "cubierto con tormenta y lluvia escasa". Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a medida que avance el día, con un total estimado de 3 mm de lluvia, especialmente en los periodos de la mañana y la tarde.

La temperatura se mantendrá bastante estable a lo largo del día, oscilando entre los 13 y 15 grados . A primera hora, se registrarán 15 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados en las horas centrales y alcanzando un mínimo de 12 grados por la tarde. Esta temperatura, aunque fresca, se verá acompañada de una alta humedad relativa que rondará el 94% en la mañana y disminuirá gradualmente a un 81% hacia la noche, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 52 km/h en los momentos más intensos. Esto puede generar una sensación de inestabilidad en el ambiente, especialmente durante las tormentas. Las rachas de viento serán más fuertes en las primeras horas del día, con velocidades que oscilarán entre 24 y 34 km/h, lo que podría afectar actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias continuas. Además, la probabilidad de tormenta es notable, con un 95% de posibilidad de que se produzcan tormentas eléctricas en la tarde, lo que podría intensificar las precipitaciones y generar condiciones de mal tiempo.

A medida que avance la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrán intervalos nubosos. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la noche, y se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado en las horas nocturnas, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado tras un día de inclemencias.

Es recomendable que los habitantes de Tomares tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas y lluvias intensas, especialmente si tienen planes al aire libre. Mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día será clave para evitar sorpresas desagradables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-12T21:08:09.