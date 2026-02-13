El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en San Juan de Aznalfarache según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 13 de febrero de 2026, San Juan de Aznalfarache se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con probabilidades significativas de lluvia y tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que indica la presencia de tormentas y lluvia escasa. La temperatura se mantendrá en torno a los 15 grados , lo que puede resultar en un ambiente fresco y húmedo.
A lo largo del día, la probabilidad de precipitación será alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que las lluvias sean intermitentes, con acumulaciones que podrían llegar a 3 mm en las horas más intensas. La humedad relativa se mantendrá elevada, oscilando entre el 64% y el 97%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.
El viento soplará del sur-suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 52 km/h en las horas más activas. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente durante las tormentas, lo que podría afectar la visibilidad y la seguridad en las calles. Se recomienda precaución al conducir y al realizar actividades al aire libre.
A medida que avance la tarde, las condiciones meteorológicas continuarán siendo inestables, con un 95% de probabilidad de tormentas entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las temperaturas podrían descender ligeramente, alcanzando los 14 grados , mientras que la sensación térmica podría verse afectada por la combinación de viento y humedad.
En la noche, se espera que las lluvias disminuyan, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado. Las temperaturas caerán a alrededor de 12 grados , y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. Las rachas de viento también disminuirán, pero se mantendrán en torno a los 25 km/h.
Es un día que invita a permanecer en interiores, especialmente durante las horas de mayor actividad tormentosa. Se aconseja a los residentes de San Juan de Aznalfarache que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas y que tomen las precauciones necesarias para evitar inconvenientes debido a las condiciones climáticas adversas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-12T21:08:09.
