El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de febrero

La Rinconada se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables este 13 de febrero de 2026. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas que se intensificarán a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia.

Las temperaturas se mantendrán relativamente suaves, oscilando entre los 13 y 16 grados . A primera hora, se espera que la temperatura sea de 15 grados, aumentando ligeramente a 16 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, a medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 13 grados hacia la noche. Esta variación térmica, combinada con la alta humedad relativa que rondará el 90%, creará una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 53 km/h. Este viento, junto con la lluvia, podría generar un ambiente incómodo, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, especialmente en áreas expuestas.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos de nubosidad que podrían dar paso a tormentas, especialmente en la tarde, donde la probabilidad de tormenta se eleva hasta el 95%. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían presentarse descargas eléctricas, lo que añade un nivel de riesgo para actividades al aire libre.

En cuanto a la visibilidad, se espera que se vea afectada por la lluvia y la nubosidad, por lo que se aconseja a los conductores que extremen las precauciones en las carreteras. La combinación de lluvia y viento puede hacer que las condiciones sean resbaladizas, aumentando el riesgo de accidentes.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, es recomendable que reconsideren sus planes o se preparen adecuadamente con ropa impermeable y protección contra el viento. La jornada se cerrará con un ocaso a las 19:01, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender, y la posibilidad de lluvias persistirá durante la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-12T21:08:09.