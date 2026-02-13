El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Puente Genil según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 13 de febrero de 2026, Puente Genil se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y posibilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las horas más frescas, lo que puede generar una sensación de frío mayor.
A medida que avance el día, se prevé que la probabilidad de precipitación aumente, especialmente en las horas de la tarde. Las lluvias serán escasas, con acumulados que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 5 mm en las horas centrales del día. La probabilidad de tormenta también es significativa, alcanzando un 95% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que podrían presentarse tormentas aisladas acompañadas de lluvia.
El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 58 km/h en las horas más intensas de la tarde. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente en áreas abiertas. La velocidad del viento variará a lo largo del día, comenzando con vientos suaves y aumentando a medida que se acerquen las tormentas.
En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena en las primeras horas, pero podría verse afectada por la lluvia y la nubosidad en la tarde. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones cambiantes y llevar paraguas o impermeables si planean salir.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimos de alrededor de 10 a 11 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. La nubosidad persistirá, y aunque las lluvias disminuirán, no se descartan chubascos aislados.
En resumen, el día en Puente Genil se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias escasas y vientos fuertes. Se recomienda a la población que tome precauciones ante posibles tormentas y que se mantenga informada sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-12T21:08:09.
