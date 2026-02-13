El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Priego de Córdoba según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 13 de febrero de 2026, Priego de Córdoba se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 11 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas y al final de la tarde.
A medida que avance la mañana, se espera que la probabilidad de lluvia aumente, con un 100% de posibilidad de precipitaciones entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 13:00 y las 19:00. Las lluvias serán escasas en general, aunque se prevén momentos de mayor intensidad, especialmente en la tarde, donde se podrían registrar hasta 4 mm de lluvia. La sensación térmica será similar a la temperatura real, aunque en algunos momentos podría sentirse un poco más fría, especialmente con la llegada del viento.
El viento soplará desde el sur y suroeste, alcanzando velocidades de hasta 36 km/h en las horas más activas. Esto podría generar ráfagas más intensas, especialmente durante las tormentas, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, especialmente si planean estar al aire libre durante las horas de mayor actividad tormentosa.
La tarde será particularmente inestable, con un 95% de probabilidad de tormentas entre las 13:00 y las 19:00. Las condiciones atmosféricas sugieren que las tormentas podrían venir acompañadas de lluvia moderada, lo que podría afectar la visibilidad y las condiciones de las carreteras. Es aconsejable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y evitar desplazamientos innecesarios durante estos períodos.
A medida que se acerque la noche, las condiciones comenzarán a estabilizarse, aunque el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas descenderán a alrededor de 6 grados , y la sensación térmica podría ser aún más baja debido al viento persistente. La jornada concluirá con un ambiente fresco y húmedo, típico de esta época del año en la región.
En resumen, se prevé un día de clima inestable en Priego de Córdoba, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y tormentas. Se recomienda a la población estar preparada para las condiciones cambiantes y tomar las precauciones necesarias.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-12T21:08:09.
