El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de febrero

Hoy, 13 de febrero de 2026, Pozoblanco se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.1 mm en las primeras horas y hasta 0.9 mm en la tarde.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 11 grados . La temperatura más alta se registrará alrededor del mediodía, alcanzando los 11 grados, mientras que por la tarde y noche, las temperaturas descenderán a 9 grados. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 80% en las horas más cálidas del día.

El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 72 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frío mayor, especialmente en combinación con la alta humedad. Se recomienda a los ciudadanos que se abriguen adecuadamente y tomen precauciones si deben salir, especialmente en áreas expuestas.

A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas también será significativa, alcanzando un 95% en los periodos de la tarde. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían producirse tormentas eléctricas, lo que podría afectar la visibilidad y las condiciones de conducción. Es aconsejable estar atentos a las alertas meteorológicas y evitar actividades al aire libre si las condiciones se tornan adversas.

En cuanto a la visibilidad, la niebla podría ser un factor a considerar, especialmente en las primeras horas de la mañana, cuando la humedad y las bajas temperaturas pueden contribuir a su formación. Esto podría dificultar la circulación en las carreteras, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, el día en Pozoblanco se presenta como un día de cielos cubiertos, con lluvias y tormentas esperadas, temperaturas frescas y un viento notablemente fuerte. Es un día para mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas y actuar con precaución.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-12T21:08:09.