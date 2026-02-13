El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de febrero

Hoy, 13 de febrero de 2026, Palma del Río se prepara para un día mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondarán los 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 69% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescura.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, aunque la probabilidad de lluvia será constante. En particular, se anticipa que entre las 01:00 y las 07:00 horas, la probabilidad de precipitación será del 100%, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que podrían llegar a 0.2 mm en las primeras horas y aumentando a 0.4 mm en las siguientes.

Durante la tarde, las condiciones seguirán siendo similares, con cielos cubiertos y temperaturas que oscilarán entre los 15 y 16 grados . La probabilidad de tormentas también será alta, alcanzando hasta el 95% entre las 07:00 y las 13:00 horas. Esto implica que, además de la lluvia, podrían presentarse tormentas eléctricas, lo que podría afectar las actividades al aire libre.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán los 37 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que se acerque la tarde, el viento podría disminuir ligeramente, pero aún se mantendrá en torno a los 22 km/h.

Hacia el final de la jornada, se espera que las condiciones meteorológicas comiencen a mejorar, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas descenderán a unos 12 grados por la noche, y la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque no se descartan algunas lloviznas aisladas.

Los ciudadanos de Palma del Río deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones si planean salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de tormenta. La combinación de lluvia, viento y temperaturas frescas sugiere un día en el que es recomendable llevar paraguas y abrigos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-12T21:08:09.