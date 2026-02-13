El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de febrero

Hoy, 13 de febrero de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con intervalos de lluvia ligera que podrían persistir en varios momentos del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las franjas horarias de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 12 y 16 grados . En las primeras horas, se espera que la temperatura sea de 16 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados en la tarde y llegando a los 12 grados por la noche. Esta variación moderada en la temperatura, combinada con la alta humedad relativa que rondará entre el 66% y el 94%, creará una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías del día.

El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 60 km/h en las horas pico. Esto podría generar una sensación de frío mayor, por lo que se recomienda a los ciudadanos abrigarse adecuadamente si planean salir. Las rachas de viento serán más intensas durante la mañana y la tarde, lo que podría afectar actividades al aire libre.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con momentos de nubosidad intensa. En particular, se anticipan tormentas en la tarde, con una probabilidad del 90% de que se produzcan. Esto podría traer consigo no solo lluvia, sino también descargas eléctricas, por lo que se aconseja precaución, especialmente en áreas abiertas o donde se realicen actividades al aire libre.

La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la nubosidad, así que es importante que los conductores mantengan precauciones adicionales en la carretera. A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras.

En resumen, el día de hoy en Los Palacios y Villafranca se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se recomienda a la población estar atenta a las condiciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-12T21:08:09.