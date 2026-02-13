El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de febrero

El día de hoy, 13 de febrero de 2026, Osuna se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y las temperaturas oscilarán entre los 11 y 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las horas más frescas de la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que la probabilidad de lluvia aumente, especialmente en las horas de la tarde. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser de hasta 0.3 mm en las primeras horas, incrementándose a 2 mm durante la tarde, lo que indica que se prevén lluvias escasas pero persistentes. La probabilidad de tormenta también es significativa, alcanzando un 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que los habitantes de Osuna deben estar preparados para condiciones climáticas adversas.

El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 63 km/h en las horas más intensas del día. Esta combinación de viento fuerte y lluvia puede generar un ambiente inestable, por lo que se recomienda precaución al desplazarse por la localidad. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la tarde, alcanzando un mínimo de 10 grados , lo que acentuará la sensación de frío, especialmente con la presencia del viento.

Durante la noche, el cielo permanecerá cubierto, y aunque la probabilidad de lluvia disminuirá, se mantendrá un ambiente fresco y húmedo. Las temperaturas nocturnas rondarán los 10 grados, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría dar lugar a la formación de niebla en las primeras horas del día siguiente.

Es importante que los ciudadanos de Osuna tomen las precauciones necesarias ante la posibilidad de tormentas y lluvias. Se aconseja evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor inestabilidad climática y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas. La jornada de hoy será un claro recordatorio de la fuerza de la naturaleza, y es fundamental estar preparados para cualquier eventualidad que pueda surgir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-12T21:08:09.