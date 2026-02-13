El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de febrero

El día de hoy, 13 de febrero de 2026, Morón de la Frontera se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 89% al amanecer, lo que generará una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se deterioren, con la llegada de lluvias escasas a moderadas. Entre las 3 y las 6 de la mañana, la probabilidad de lluvia es del 100%, y se prevé que caigan alrededor de 0.1 a 0.9 mm de precipitación. Durante la mañana, la temperatura comenzará a descender ligeramente, alcanzando los 14 grados , mientras que la humedad se mantendrá en niveles elevados, superando el 90%.

A partir de la tarde, las condiciones se tornarán más inestables. Se anticipan tormentas, con una probabilidad de tormenta del 90% entre las 7 y las 1 de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 13 grados , y las precipitaciones podrían intensificarse, con acumulados que podrían llegar a 2 mm. La sensación térmica será fresca debido a la combinación de viento y lluvia.

El viento soplará del sur-suroeste, alcanzando rachas de hasta 65 km/h, lo que podría generar condiciones de incomodidad y riesgo de caída de ramas o elementos sueltos. A medida que se acerque la noche, la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, con un 95% entre las 7 y las 1 de la mañana del día siguiente. Las temperaturas continuarán descendiendo, llegando a los 11 grados hacia el final del día.

La noche se presentará con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes, lo que podría afectar las actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que planean desplazarse, ya que las condiciones climáticas podrían complicar la visibilidad y la seguridad en las carreteras.

En resumen, el día de hoy en Morón de la Frontera se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas, temperaturas frescas y un viento notable. Es un día para mantenerse informado y preparado ante las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-12T21:08:09.