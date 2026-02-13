El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de febrero

El día de hoy, 13 de febrero de 2026, Montilla se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91%, lo que puede generar una sensación de frío mayor a la real.

A medida que avance el día, se prevé que la probabilidad de precipitación se mantenga en un 100% durante las primeras horas, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 13:00 y las 19:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 0.7 mm en la tarde. Esto se debe a la presencia de un sistema de tormentas que afectará la región, generando condiciones inestables.

El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 62 km/h en las horas más intensas de la mañana. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas y expuestas. Las velocidades del viento oscilarán entre 14 y 25 km/h, aumentando a medida que se acerque la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría.

Durante la tarde, se espera que las temperaturas se mantengan estables, rondando los 11 a 12 grados , mientras que la humedad podría llegar a un 95%. Esto, combinado con el viento y la lluvia, podría hacer que la sensación térmica sea de varios grados menos. La probabilidad de tormentas también es alta, alcanzando un 95% en las horas centrales del día, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas.

A medida que se acerque la noche, las condiciones comenzarán a mejorar ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas descenderán a alrededor de 9 grados , y la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque no se descartan algunas lloviznas. La jornada concluirá con un ambiente fresco y húmedo, típico de esta época del año en Montilla.

Es recomendable que los habitantes de Montilla se preparen para un día de clima inestable, llevando paraguas y abrigos, y evitando actividades al aire libre durante las horas de mayor inclemencia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-12T21:08:09.