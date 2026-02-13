El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de febrero

El día de hoy, 13 de febrero de 2026, Moguer se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con probabilidades de lluvia a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que indica la posibilidad de lluvia escasa. A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones se mantengan similares, con intervalos de nubosidad y tormentas que podrían traer lluvias ligeras.

La temperatura durante el día oscilará entre los 12 y 15 grados , lo que sugiere un ambiente fresco. Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando un mínimo de 12 grados hacia el final de la tarde. La humedad relativa será alta, con valores que rondarán entre el 66% y el 100%, lo que contribuirá a una sensación de frescura y podría hacer que las lluvias se sientan más intensas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 22 y 39 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 60 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso y algo incómodo para actividades al aire libre. Es recomendable que los residentes tomen precauciones, especialmente si planean estar fuera durante las horas de mayor viento.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias. Las cantidades de precipitación esperadas son relativamente bajas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.4 mm en las horas más activas. Sin embargo, la posibilidad de tormentas eléctricas también es significativa, con un 95% de probabilidad durante la tarde, lo que podría intensificar la actividad de lluvia.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar ligeramente, aunque el cielo seguirá mayormente nublado. Las temperaturas nocturnas descenderán a alrededor de 12 grados, y la humedad se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo.

En resumen, el día en Moguer se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias escasas y un viento notablemente fuerte. Se aconseja a los habitantes que se preparen para un día de clima variable y que tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-12T21:08:09.