El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de febrero

El día de hoy, 13 de febrero de 2026, Martos se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 12 grados . La sensación térmica será similar, aunque se prevén momentos en los que la temperatura se sentirá más baja debido a la humedad y el viento.

A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad se mantenga, con algunas lluvias escasas que podrían comenzar a caer en la tarde. La precipitación acumulada podría alcanzar hasta 1 mm en las horas centrales del día, con un aumento en la intensidad de la lluvia hacia la tarde y la noche. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos de mayor actividad, lo que sugiere que los habitantes de Martos deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas.

El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 62 km/h en las horas más activas. Esta combinación de viento y lluvia podría generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las horas de la tarde, cuando la temperatura podría descender a 7 grados. Es recomendable que los ciudadanos se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones, optando por ropa impermeable y abrigada.

Durante la tarde, la probabilidad de tormentas también será alta, alcanzando un 95% en los periodos críticos. Esto implica que, además de la lluvia, podrían presentarse tormentas eléctricas, lo que podría afectar la visibilidad y la seguridad en las calles. Se aconseja a los conductores y peatones que tomen precauciones adicionales.

A medida que se acerque la noche, las condiciones seguirán siendo adversas, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. La temperatura mínima se espera que se sitúe en torno a los 6 grados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja. Las lluvias continuarán hasta bien entrada la noche, por lo que es importante que los residentes de Martos se mantengan informados sobre las actualizaciones meteorológicas y tomen las medidas necesarias para garantizar su seguridad.

En resumen, el día de hoy en Martos se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias y un viento fuerte. La población debe estar atenta a las condiciones cambiantes y prepararse para un día de mal tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-12T21:08:09.