El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de febrero

El día de hoy, 13 de febrero de 2026, Marchena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 99% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de incomodidad.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga relativamente estable, con un ligero descenso hacia la tarde, donde se prevé que baje a unos 12 grados. Las condiciones de nubosidad se mantendrán, con intervalos de nubes altas que podrían ofrecer un respiro momentáneo del cielo gris. Sin embargo, la probabilidad de precipitación es alta, especialmente en las primeras horas, con un 100% de probabilidad de lluvia entre la 1 y las 7 de la mañana, y un 35% entre las 7 y la 1 de la tarde.

El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 64 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente en áreas expuestas. La combinación de viento fuerte y alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

A lo largo de la tarde, la probabilidad de tormentas se incrementa, alcanzando un 95% entre las 7 y las 1 de la tarde. Esto sugiere que los residentes de Marchena deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, que podrían acompañarse de lluvias intensas. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con estimaciones de hasta 8 mm en total durante el día.

En resumen, el tiempo en Marchena hoy será mayormente cubierto, con lluvias escasas y la posibilidad de tormentas. Las temperaturas se mantendrán frescas, y el viento del suroeste podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante las condiciones climáticas adversas, especialmente si planean actividades al aire libre.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-12T21:08:09.