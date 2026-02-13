El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de febrero

El día de hoy, 13 de febrero de 2026, Mairena del Aljarafe se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 94% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, llegando a los 13 grados en las horas de la tarde. Las condiciones meteorológicas indican que la probabilidad de precipitación será del 100% entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que las lluvias podrían ser más intensas durante esos periodos. En total, se prevé una precipitación acumulada de hasta 0.1 mm en las primeras horas y hasta 0.3 mm en la tarde, aunque la cantidad total podría variar dependiendo de la intensidad de las tormentas.

El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 34 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en combinación con la alta humedad. Las ráfagas de viento serán más intensas en la mañana, disminuyendo gradualmente hacia la tarde y noche.

La probabilidad de tormenta es notable, alcanzando un 95% entre las 13:00 y las 19:00, lo que indica que los habitantes de Mairena del Aljarafe deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas. La combinación de tormentas y lluvias escasas podría generar condiciones de inestabilidad, por lo que se recomienda precaución al desplazarse, especialmente en áreas propensas a inundaciones.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y la temperatura descenderá a unos 12 grados. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de frío. Las condiciones meteorológicas mejorarán ligeramente hacia el final del día, pero se mantendrá un ambiente mayormente nublado.

En resumen, hoy en Mairena del Aljarafe se prevé un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes, especialmente durante las horas centrales del día. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas y que se mantengan informados sobre las actualizaciones meteorológicas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-12T21:08:09.