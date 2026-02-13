El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de febrero

El día de hoy, 13 de febrero de 2026, Mairena del Alcor se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con intervalos de lluvia ligera que se intensificarán en algunos momentos. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las franjas horarias de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es muy probable que los residentes experimenten algunas lluvias durante el día.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 15 grados . A primera hora, se espera una temperatura de 15 grados, que descenderá ligeramente a 14 grados en las horas centrales del día. Por la tarde, las temperaturas podrían bajar a 13 grados, lo que indica un ambiente fresco y húmedo. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 95% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío mayor.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 63 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente durante las horas de mayor actividad del viento. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, comenzando con 16 km/h en la mañana y aumentando a 39 km/h en la tarde. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones, especialmente aquellos que se desplacen al aire libre, ya que las ráfagas de viento pueden ser fuertes.

A medida que avance el día, se prevé que las condiciones de tormenta se mantengan, con una probabilidad de tormenta del 95% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían producirse tormentas eléctricas, lo que podría afectar la movilidad y las actividades al aire libre. Se aconseja a los residentes que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas y que eviten actividades que requieran estar al aire libre durante los momentos de mayor inestabilidad.

En resumen, el tiempo en Mairena del Alcor para hoy será mayormente cubierto, con lluvias y tormentas esperadas, temperaturas frescas y un viento notablemente fuerte. Es un día para mantenerse informado y preparado ante las condiciones cambiantes del tiempo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-12T21:08:09.