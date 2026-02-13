El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de febrero

El día de hoy, 13 de febrero de 2026, Lucena se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 91% en la mañana, lo que contribuirá a una sensación de frío.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas se mantengan estables, oscilando entre los 10 y 13 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de la humedad y el viento. La dirección del viento será principalmente del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 70 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar un ambiente ventoso y fresco, especialmente en áreas abiertas.

La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día. Se anticipan lluvias escasas en la mañana, que podrían intensificarse hacia la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a 3 mm. Las condiciones de tormenta también son significativas, con un 95% de probabilidad de tormentas en las horas centrales del día. Esto sugiere que los lucentinos deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas y chubascos.

Durante la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y las condiciones de tormenta continuarán, lo que podría afectar las actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente hacia la noche, alcanzando los 9 grados . La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de incomodidad.

Es importante que los ciudadanos de Lucena tomen precauciones ante las condiciones climáticas adversas. Se recomienda evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor probabilidad de tormenta y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas. Además, se sugiere asegurar objetos en el exterior que puedan ser afectados por el viento fuerte.

En resumen, el día de hoy en Lucena se caracterizará por un tiempo cubierto, con altas probabilidades de lluvia y tormentas, temperaturas frescas y un viento notablemente fuerte. La población debe estar alerta y preparada para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-12T21:08:09.