El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de febrero

El día de hoy, 13 de febrero de 2026, Lora del Río se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre la 1:00 y las 7:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán de baja intensidad. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 15 grados durante la mañana, lo que puede resultar en un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 17 grados en la tarde, antes de descender nuevamente a 15 grados por la noche. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en combinación con el viento. Este viento, que soplará del suroeste, alcanzará velocidades de hasta 36 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos de tormenta.

La probabilidad de tormenta también es significativa, con un 95% entre la 1:00 y las 7:00, lo que indica que los habitantes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas. A partir de la tarde, la probabilidad de tormenta disminuirá, pero aún se mantendrá un ambiente inestable. Las condiciones nubosas persistirán, con intervalos de nubes altas y cubiertas, lo que limitará la visibilidad del sol.

En cuanto a la precipitación, se prevé que se acumulen entre 1 y 2 mm a lo largo del día, lo que, aunque no es una cantidad excesiva, puede ser suficiente para causar charcos y resbalones en las calles. Los intervalos nubosos continuarán durante la tarde y la noche, con una ligera mejora en las condiciones hacia el final del día, aunque no se descartan nuevas lluvias.

Los ciudadanos de Lora del Río deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor actividad de tormenta. Es recomendable llevar paraguas y evitar actividades al aire libre que puedan verse afectadas por la lluvia y el viento. La jornada se cerrará con un cielo cubierto y temperaturas que descenderán a los 12 grados en las últimas horas, marcando el final de un día inestable y húmedo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-12T21:08:09.