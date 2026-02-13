El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de febrero

El día de hoy, 13 de febrero de 2026, Linares se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío y a la posibilidad de lluvias.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se deterioren. Entre las 03:00 y las 05:00, se prevén lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm. Sin embargo, a partir de las 06:00, la situación se tornará más complicada, con la llegada de tormentas que traerán consigo lluvias más intensas. Las precipitaciones podrían alcanzar hasta 4 mm entre las 08:00 y las 09:00, lo que indica un aumento significativo en la actividad pluvial.

La probabilidad de precipitación es del 100% en los intervalos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Linares se enfrenten a lluvias continuas. Además, la probabilidad de tormenta es igualmente alta, alcanzando hasta el 95% en los periodos críticos del día. Esto significa que los ciudadanos deben estar preparados para condiciones climáticas severas, incluyendo posibles tormentas eléctricas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevén rachas de viento que alcanzarán hasta 75 km/h, especialmente durante las horas de la tarde. La dirección del viento será predominantemente del oeste, lo que podría intensificar la sensación de frío y contribuir a la inestabilidad atmosférica.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, con mínimas que rondarán los 9 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar niebla y reducir la visibilidad en las horas nocturnas.

Es recomendable que los residentes de Linares tomen precauciones, eviten salir a la calle si no es necesario y estén atentos a las actualizaciones meteorológicas. La combinación de lluvia, tormentas y viento fuerte puede generar situaciones peligrosas, especialmente en áreas propensas a inundaciones.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-12T21:08:09.