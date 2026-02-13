El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de febrero

El día de hoy, 13 de febrero de 2026, Lepe se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en las primeras horas, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 15 grados durante la mayor parte del día, descendiendo ligeramente a 14 grados por la tarde.

A medida que avance la mañana, la situación meteorológica no mostrará grandes cambios. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. La combinación de la alta humedad y las temperaturas frescas puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 62 km/h en las primeras horas del día. Esta intensidad del viento podría generar algunas molestias, especialmente para aquellos que se desplacen al aire libre. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 40 km/h, lo que seguirá siendo notable.

Durante la tarde, la probabilidad de tormentas aumentará, alcanzando un 90% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, además de la lluvia escasa, podrían producirse tormentas aisladas, lo que podría complicar las actividades al aire libre. La temperatura se mantendrá en torno a los 14 grados, con un ligero descenso hacia la noche.

A medida que se acerque la noche, se espera que la lluvia disminuya, aunque el cielo permanecerá cubierto. La temperatura descenderá a 12 grados hacia el final del día, y la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando niveles del 72% hacia la noche.

Es recomendable que los habitantes de Lepe se preparen para un día de clima inestable, llevando paraguas y abrigos si planean salir. Las condiciones meteorológicas sugieren que será un día en el que la lluvia y el viento marcarán la pauta, por lo que se aconseja precaución en las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-12T21:08:09.