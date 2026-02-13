El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de febrero

Hoy, 13 de febrero de 2026, Lebrija se prepara para un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.3 mm en las primeras horas y hasta 2 mm en la tarde, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 13 y 16 grados . En la mañana, se registrarán temperaturas alrededor de los 16 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados en la tarde. La sensación térmica podría ser más fría debido a la alta humedad relativa, que se espera que alcance hasta el 96% en las horas más húmedas del día. Esto podría hacer que la percepción del frío sea más intensa, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 59 km/h en las horas de mayor intensidad, especialmente durante la tarde. Este viento, combinado con la lluvia, podría generar condiciones de incomodidad, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean salir. La dirección del viento también podría contribuir a un aumento en la sensación de frío, por lo que es aconsejable vestirse adecuadamente.

A medida que avance la tarde, la probabilidad de tormentas aumentará, alcanzando un 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que podrían producirse tormentas eléctricas, lo que podría complicar aún más las condiciones climáticas. Se aconseja a los residentes estar atentos a las alertas meteorológicas y evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor inestabilidad.

Por la noche, se espera que las condiciones mejoren ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto y las temperaturas descenderán a unos 12 grados. La probabilidad de lluvia disminuirá, pero aún se podrían registrar algunas lloviznas. En resumen, el día de hoy en Lebrija se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con lluvias y tormentas, lo que invita a los ciudadanos a mantenerse informados y preparados para las condiciones cambiantes.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-12T21:08:09.