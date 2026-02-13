El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de febrero

El día de hoy, 13 de febrero de 2026, se presenta en Jaén con un panorama mayormente cubierto, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que las nubes continúen dominando el cielo, con intervalos de nubosidad que podrían traer consigo algunas lluvias escasas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que sugiere que es muy probable que los jienenses experimenten algunas gotas a lo largo de la jornada.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 14 grados . La mañana comenzará con temperaturas alrededor de 11 grados, subiendo ligeramente a 14 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, se prevé un descenso gradual, alcanzando los 9 grados hacia la noche. Este descenso en la temperatura, combinado con la alta humedad relativa que se situará en torno al 70-80%, puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 62 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar una sensación térmica aún más baja, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se abriguen adecuadamente si planean salir. Las ráfagas de viento serán más fuertes durante la tarde, lo que podría afectar la visibilidad y la comodidad en las actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 95% en las horas de la tarde, lo que indica que es posible que se produzcan tormentas acompañadas de lluvia. Los intervalos nubosos con tormenta se prevén especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, por lo que es aconsejable estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si se planea realizar actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras. La temperatura descenderá a 9 grados, y el viento seguirá soplando con fuerza, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. En resumen, se recomienda a los jienenses que se preparen para un día de clima inestable, con lluvias y viento, y que tomen las precauciones necesarias para mantenerse cómodos y seguros.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-12T21:08:09.