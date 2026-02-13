El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de febrero

Hoy, 13 de febrero de 2026, Isla Cristina se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de lluvia escasa que se mantendrá a lo largo del día. La situación se verá acompañada de tormentas, especialmente en las primeras horas, donde la probabilidad de tormenta alcanza un 75% entre la 1 y las 7 de la mañana.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 12 y 15 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se estabilice en torno a los 15 grados, lo que podría resultar en un ambiente algo frío, especialmente con la presencia del viento. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas.

El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 65 km/h en las horas más intensas de la mañana. Esta combinación de viento fuerte y lluvia puede generar condiciones de incomodidad, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de Isla Cristina que tomen precauciones al salir. A medida que el día avance, el viento podría disminuir ligeramente, pero se mantendrá en torno a los 30-40 km/h, lo que seguirá generando un ambiente fresco y ventoso.

A lo largo de la tarde, se prevé que las condiciones meteorológicas mejoren ligeramente, con intervalos nubosos y una disminución en la probabilidad de lluvia. Sin embargo, no se descartan chubascos aislados, especialmente en las horas cercanas al ocaso, que se producirá a las 19:07. La probabilidad de precipitación se mantendrá en un 0% entre las 7 y las 19 horas, lo que podría ofrecer un respiro a los que buscan disfrutar de actividades al aire libre.

Es importante estar atentos a los cambios en el tiempo, ya que la inestabilidad puede traer sorpresas. La tarde podría ofrecer algunas oportunidades para disfrutar de un paseo, pero siempre con la precaución de llevar un abrigo y estar preparados para cualquier eventualidad. En resumen, un día de contrastes en Isla Cristina, donde la lluvia y el viento marcarán la pauta, pero con la esperanza de que las condiciones mejoren hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-12T21:08:09.