El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de febrero

Hoy, 13 de febrero de 2026, Huelva se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con intervalos de lluvia ligera que podrían persistir en varios momentos del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las franjas horarias de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia, aunque se espera que las cantidades sean mínimas, con acumulados que no superarán los 1 mm.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 14 y 16 grados . A primera hora, se registrarán 16 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados en las horas centrales del día. Por la tarde, la temperatura podría bajar a 14 grados, lo que indica un ambiente fresco, especialmente con la presencia de nubes y la humedad relativa que rondará el 66% al 72%. Esta combinación de factores puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 57 km/h en las horas más activas del día. Este viento, aunque fresco, podría contribuir a que la lluvia se disperse más rápidamente, pero también puede generar condiciones de incomodidad para quienes se encuentren al aire libre. Se recomienda precaución, especialmente en áreas expuestas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 66% y aumentando a lo largo del día, lo que puede hacer que el ambiente se sienta más pesado. Esto es típico en días nublados y lluviosos, donde la combinación de humedad y temperatura puede resultar en una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas relativamente frescas.

A medida que avance la tarde, se espera que el cielo continúe cubierto, con algunas mejoras hacia la noche, aunque las probabilidades de lluvia se mantendrán. La puesta de sol se producirá a las 19:05, momento en el cual el cielo podría comenzar a despejarse ligeramente, ofreciendo un respiro a la lluvia que ha caracterizado el día.

En resumen, Huelva vivirá un día de cielos cubiertos y lluvias ligeras, con temperaturas frescas y un viento notable. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-12T21:08:09.