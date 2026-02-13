El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Dos Hermanas según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 13 de febrero de 2026, se espera un tiempo mayormente cubierto en Dos Hermanas, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que alcanzará el 100% entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 07:00 y las 13:00. Durante estos periodos, se prevén lluvias que podrían acumular hasta 3 mm, especialmente en las primeras horas del día.
La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 11 y 16 grados . A primera hora, se registrarán temperaturas alrededor de los 15 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 95% en las horas más frescas de la mañana. Esto podría generar una sensación de frío, especialmente para aquellos que se desplacen al aire libre.
El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 57 km/h en las horas de mayor intensidad. Se recomienda precaución a los conductores y a quienes realicen actividades al aire libre, ya que las ráfagas de viento pueden ser fuertes y repentinas. La velocidad del viento se mantendrá entre 15 y 39 km/h a lo largo del día, lo que podría generar incomodidad en la sensación térmica.
A medida que avance la tarde, el cielo podría experimentar intervalos nubosos, aunque la probabilidad de lluvia disminuirá significativamente después de las 13:00. Sin embargo, se mantendrá un ambiente mayormente nublado, con algunas posibilidades de que el sol asome brevemente hacia el final de la jornada. La humedad comenzará a descender ligeramente, lo que podría hacer que la tarde sea un poco más llevadera.
En resumen, el día en Dos Hermanas se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes, especialmente en las primeras horas. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un día fresco y ventoso, con la posibilidad de llevar paraguas o impermeables si planean salir. La puesta de sol se espera para las 19:01, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, cerrando un día que ha estado marcado por la inestabilidad meteorológica.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-12T21:08:09.
