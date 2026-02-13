El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de febrero

El día de hoy, 13 de febrero de 2026, Écija se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y algunas posibilidades de tormenta. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 81%, lo que podría generar una sensación de bochorno a lo largo del día.

A medida que avance la jornada, se prevé que la probabilidad de precipitación aumente, especialmente en las horas centrales del día. Se estima que la precipitación será escasa, con acumulados que podrían llegar a 0.1 mm en algunos periodos. Sin embargo, la probabilidad de tormenta es significativa, alcanzando un 95% entre las 07:00 y las 13:00 horas, lo que sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para posibles chubascos y tormentas eléctricas.

El viento soplará del sur-suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 64 km/h en las horas más intensas de la tarde. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente en áreas abiertas y expuestas. La velocidad del viento variará a lo largo del día, comenzando con vientos más suaves por la mañana y aumentando en intensidad hacia la tarde.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, situándose en torno a los 14 grados . La combinación de viento, humedad y temperaturas frescas podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros. Por la noche, se espera que el cielo continúe cubierto, con temperaturas que podrían bajar hasta los 12 grados .

Es importante que los residentes de Écija tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas y vientos fuertes. Se recomienda evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor inestabilidad y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas. La jornada se cerrará con un cielo mayormente cubierto, y aunque la probabilidad de lluvia disminuirá, las condiciones seguirán siendo frescas y húmedas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-12T21:08:09.