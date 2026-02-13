El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de febrero

Hoy, 13 de febrero de 2026, Coria del Río se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 07:00 y las 13:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 3 mm en el periodo más crítico.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 12 y 16 grados . Las primeras horas del día comenzarán con una temperatura de 15 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas y bajando gradualmente a un 64% por la tarde. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 56 km/h en las horas más activas de la mañana. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 21 km/h por la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad.

A lo largo del día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con intervalos de nubes que podrían dar paso a momentos de nubosidad más ligera. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es significativa, alcanzando un 95% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, la posibilidad de tormentas eléctricas no debe ser subestimada.

En resumen, los habitantes de Coria del Río deben prepararse para un día mayormente nublado, con lluvias ligeras y la posibilidad de tormentas. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que la combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría. A medida que el día avance, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, aunque siempre con la posibilidad de cambios repentinos en el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-12T21:08:09.