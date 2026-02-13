El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de febrero

El día de hoy, 13 de febrero de 2026, Córdoba se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en las horas más frescas, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con un cielo cubierto y la probabilidad de lluvias ligeras. En particular, se prevé que entre las 00:00 y las 07:00 horas, la probabilidad de precipitación sea del 100%, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias durante este periodo. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser de hasta 0.3 mm en las primeras horas, aumentando ligeramente en la mañana.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 62 km/h en las horas más intensas. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas, por lo que se recomienda precaución al desplazarse. Las velocidades del viento oscilarán entre 13 y 40 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo habitual.

Durante la tarde, aunque la temperatura podría alcanzar un máximo de 16 grados, la combinación de la alta humedad y el viento podría hacer que se sienta más fresco. La probabilidad de tormentas también es notable, con un 95% de posibilidad entre las 07:00 y las 13:00 horas, lo que sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para condiciones climáticas adversas.

A medida que se acerque la noche, las condiciones no mejorarán significativamente, manteniéndose el cielo cubierto y con la posibilidad de lluvias intermitentes. La temperatura descenderá a unos 11 grados hacia el final del día, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente incómodo para quienes planeen actividades al aire libre.

En resumen, Córdoba experimentará un día de clima inestable, con cielos cubiertos, lluvias escasas y un viento notable. Se aconseja a la población que tome precauciones y esté atenta a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-12T21:08:09.