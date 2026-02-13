El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de febrero

El día de hoy, 13 de febrero de 2026, Castilleja de la Cuesta se verá afectada por un tiempo mayormente nublado y húmedo, con probabilidades significativas de lluvia y tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que indica "Cubierto con tormenta y lluvia escasa", lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones inestables.

La temperatura se mantendrá constante alrededor de los 15 grados durante la mayor parte del día, descendiendo ligeramente a 14 grados en las horas de la tarde. Esta temperatura, aunque moderada, se sentirá más fría debido a la alta humedad relativa, que alcanzará hasta un 93% en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a lo largo de la jornada. La sensación térmica podría ser más baja, especialmente con el viento que soplará del sur y suroeste, alcanzando rachas de hasta 56 km/h en las horas más activas.

La precipitación será un factor clave hoy, con acumulaciones que podrían llegar a 0.6 mm en las primeras horas y hasta 1 mm en la tarde. Las probabilidades de lluvia son altas, alcanzando el 100% entre la 1 y las 7 de la mañana, y manteniéndose en un 95% entre la 1 y las 7 de la tarde. Esto indica que es muy probable que los residentes experimenten lluvias intermitentes a lo largo del día, lo que podría afectar actividades al aire libre.

Además, la probabilidad de tormentas es notable, con un 85% entre la 1 y las 7 de la tarde, lo que sugiere que podrían producirse tormentas eléctricas en este periodo. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones, especialmente si planean salir durante las horas de mayor actividad tormentosa.

A medida que avance la tarde, el cielo permanecerá cubierto, pero se espera que la intensidad de la lluvia disminuya, con una probabilidad de precipitación que caerá a cero en la noche. Sin embargo, la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de bochorno.

En resumen, el día en Castilleja de la Cuesta se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias y tormentas esperadas, temperaturas frescas y un viento notable. Es recomendable que los residentes se preparen para condiciones cambiantes y mantengan precauciones ante posibles tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-12T21:08:09.