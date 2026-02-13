El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de febrero

El día de hoy, 13 de febrero de 2026, Cartaya se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre la 1:00 y las 7:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 15 grados durante la mayor parte del día, descendiendo ligeramente a 14 grados en las horas de la tarde.

A medida que avance la mañana, la situación meteorológica no mostrará grandes cambios. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 62 km/h, especialmente en las horas más activas de la mañana. Esto podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para quienes se desplacen al aire libre.

Durante la tarde, el cielo continuará cubierto, con intervalos de lluvia escasa. La probabilidad de tormenta se incrementará, alcanzando un 90% entre las 1:00 y las 7:00 de la tarde. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 14 grados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca debido al viento y la humedad. A partir de las 7:00 de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque el cielo seguirá cubierto.

En cuanto a la noche, se espera que las condiciones meteorológicas se estabilicen un poco, con cielos menos nublados y temperaturas que descenderán a los 12 grados. Sin embargo, la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de frío. Las rachas de viento también se mantendrán, aunque con una intensidad menor que durante el día.

Es recomendable que los habitantes de Cartaya se preparen para un día de clima inestable, llevando paraguas y abrigos si planean salir. Las condiciones de viento y lluvia podrían afectar actividades al aire libre, así que es mejor optar por planes en interiores. La jornada se presenta como un día típico de invierno, donde la lluvia y el viento serán protagonistas, recordando a todos que la naturaleza tiene su propio ritmo y que es importante adaptarse a sus cambios.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-12T21:08:09.