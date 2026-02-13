El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Carmona según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 13 de febrero de 2026, Carmona se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 07:00 y las 13:00. Durante estos períodos, se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en total.
Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 12 y 14 grados . A primera hora, se registrarán 14 grados, descendiendo a 13 grados en las horas centrales del día. Por la tarde, la temperatura podría llegar a los 14 grados nuevamente, pero se sentirá más fría debido a la alta humedad relativa, que alcanzará el 70% en las horas de mayor actividad.
El viento soplará desde el sur-suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 69 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la velocidad del viento se mantendrá entre 28 y 49 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones, especialmente aquellos que se desplacen en vehículos o realicen actividades al aire libre.
La probabilidad de tormentas también es alta, alcanzando hasta un 95% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían presentarse tormentas eléctricas, lo que podría complicar aún más las condiciones climáticas. Se aconseja a la población que esté atenta a las alertas meteorológicas y que evite actividades al aire libre durante los momentos de mayor inestabilidad.
A medida que se acerque la noche, las condiciones comenzarán a mejorar ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto. La temperatura descenderá a 12 grados hacia el final del día, y la humedad se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de incomodidad.
En resumen, el día en Carmona se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y la posibilidad de tormentas. Es un día para mantenerse informado y preparado ante cualquier eventualidad meteorológica.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-12T21:08:09.
