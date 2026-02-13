El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de febrero

Hoy, 13 de febrero de 2026, Carmona se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 07:00 y las 13:00. Durante estos períodos, se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en total.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 12 y 14 grados . A primera hora, se registrarán 14 grados, descendiendo a 13 grados en las horas centrales del día. Por la tarde, la temperatura podría llegar a los 14 grados nuevamente, pero se sentirá más fría debido a la alta humedad relativa, que alcanzará el 70% en las horas de mayor actividad.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 69 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la velocidad del viento se mantendrá entre 28 y 49 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones, especialmente aquellos que se desplacen en vehículos o realicen actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es alta, alcanzando hasta un 95% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían presentarse tormentas eléctricas, lo que podría complicar aún más las condiciones climáticas. Se aconseja a la población que esté atenta a las alertas meteorológicas y que evite actividades al aire libre durante los momentos de mayor inestabilidad.

A medida que se acerque la noche, las condiciones comenzarán a mejorar ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto. La temperatura descenderá a 12 grados hacia el final del día, y la humedad se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de incomodidad.

En resumen, el día en Carmona se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y la posibilidad de tormentas. Es un día para mantenerse informado y preparado ante cualquier eventualidad meteorológica.

